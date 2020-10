“Forse il campionato dei rosa comincia proprio in Puglia“. Scrive così Carlo Brandaleone sulle pagine del Giornale di Sicilia, per sottolineare come il Palermo, contro una squadra inferiore sulla carta, debba trovare il primo gol, un po’ di gioco e soprattutto punti.

Boscaglia dovrebbe tornare al 4-2-3-1, a dispetto di quanto dichiarato in conferenza stampa. Il tecnico, in settimana, ha sempre provato questa soluzione; le sue parole della vigilia, quindi, sembrano pretattica.





Con il 4-2-3-1, però, si potrebbe creare una situazione di inferiorità numerica a centrocampo, dato che il Bisceglie gioca con un 4-3-3. La partita di Teramo, poi, non ha dato buoni segnali ma l’avversario era di diversa caratura e in tre settimane può essere cambiato molto.

Ora è il momento per i giocatori con più talento del Palermo; serve la giocata vincente nel momento di difficoltà per risolvere le partita. Santana, Floriano, Silipo, Valente, Kanoute e Rauti si giocano tre maglie – Saraniti dovrebbe essere titolare – e tocca a loro tirar fuori i rosa da questo brutto “pantano”.

