MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo ha qualche problema ad affrontare in casa le formazioni sulla carta più deboli e nella parte destra della classifica. Lo riporta l’edizione odierna del Giornale di Sicilia, che si focalizza sulle gare giocate al “Barbera” (da sempre fortino in campionato) e sulla difficoltà nel vincere contro le ultime della classe.

Sono 27 i punti raccolti in casa tra i 48 disponibili in 16 partite. Inoltre, contro le squadre dall’11esimo al 17esimo posto i rosanero hanno totalizzato una sola vittoria, poi quattro pareggi e due sconfitte. Bisognerà invertire il trend già contro il fanalino di coda Benevento per sperare di arrivare il più in alto possibile.

Sul quotidiano spazio pure a un’altra analisi sulla formazione rosanero riguardo la difficoltà nel gestire i finali di gara: in questo periodo, dal 60esimo minuto in poi, i rosa hanno un ruolino di marcia da retrocessione diretta. Negli ultimi trenta minuti, i rosanero hanno subito 18 delle 42 reti stagionali, segnandone solo 9.

LEGGI ANCHE

PALERMO, BRUNORI LANCIA LO SPRINT: OBIETTIVO PLAYOFF E… PABLITO

PALERMO – BENEVENTO, ARBITRA MAGGIONI

OSPEDALE PALERMO, TROPPI INFORTUNATI HANNO CONDIZIONATO LA STAGIONE

PALERMO, SI ALLUNGA LA LISTA DEI DIFFIDATI