Un problema in più per il Palermo di Roberto Stellone che deve stare attento anche a… Pillon. L’allenatore del Pescara, infatti, scrive il Giornale di Sicilia, ha sempre fatto male al Palermo. Soltanto una volta i rosanero sono riusciti a battere l’allenatore veneto al “Barbera”, nel lontano 12 giugno 2004 quando i rosanero vinsero per 3-0 contro il suo Bari.

Per il resto, i rosanero non sono mai riusciti a battere Bepi Pillon. Negli altri quattro precedenti davanti le mura amiche, infatti, il Palermo non è andato oltre il pareggio: uno nel 2002 (2-2 contro l’Ascoli), l’altro nel 2005 (2-2 contro il Chievo Verona) e, il più recente, nella passata stagione contro il suo attuale Pescara (1-1). In mezzo, nel 2014 la vittoria di Pillon al “Barbera” con il suo Carpi che si impose per 2-1.

I rosanero, dunque, hanno sempre fatto molta fatica contro le squadre dell’esperto tecnico biancoazzurro e domenica, nel primo vero big match della stagione rosanero, sarà tutt’altro che una passeggiata: Pillon darà filo da torcere, il Palermo è avvisato.

