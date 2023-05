MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

È stato l’anno della consacrazione per Matteo Brunori, che con i suoi 20 gol segnati ha raggiunto quota 49 in due anni rosanero, attirando anche l’attenzione di qualche club di Serie A. Ma il Palermo non vuole correre rischi e vuole blindare ancora di più il suo bomber.

Come si legge sul ‘Giornale di Sicilia’, infatti, la dirigenza rosanero è intenzionata a prolungare di un anno il suo contratto, che è in scadenza nel 2026.

Brunori ha già incontrato il suo agente Stemperini (ieri sera hanno cenato insieme) e sembra che l’intesa per allungare la permanenza a Palermo sia totale, anche dal punto di vista economico.

