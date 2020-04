Dal 30 giugno quasi tutti i calciatori non professionisti potranno ritenersi liberi. Parte da questo assunto l’analisi di Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia, dove si legge che il Palermo, oltre ai propri tesserati, ha sette giocatori in prestito che dopo il 30 giugno dovranno tornare alla base.

La FIFA, infatti, si è espressa in merito: i contratti oltre il 30 giugno non possono essere prorogati. Le date dei trasferimenti, però, non saranno le stesse e i giocatori potrebbero trovarsi liberi o di rientro alla base, senza però poter essere inseriti nelle liste per la stagione in corso, qualora questa dovesse terminare dopo il 30 giugno.







In Serie D, questa situazione rischia di degenerare dato che la maggior parte dei contratti scade il 30 giugno. Le società, quindi, potrebbero ritrovarsi senza giocatori.

Bisognerà quindi trovare l’intesa tra club e singoli calciatori e sarà decisiva la volontà di questi ultimi.

