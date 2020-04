Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha le idee chiare: la ripresa del campionato è impossibile.

“Ha ragione il professor Rezza, riprendere a giocare il campionato a fine maggio è impossibile – afferma in un’intervista per l’ANSA- . Ha parlato un uomo di scienza, e ha detto una cosa che io sostengo da tempo semplicemente perché ho una certa dimestichezza con i numeri: con la situazione attuale, non esiste pensare a giocare tra un mese e mezzo“.







“Se in Cina hanno fatto il lockdown per due mesi e mezzo – continua – e con misure molto più stringenti, facendo lo stesso qui da noi arriviamo a poterci allenare come minimo a fine maggio: e quindi poi a giocare il campionato da fine giugno, rischiando di giungere alla conclusione in agosto e rovinando dunque anche la prossima stagione. Questo è impossibile, e io l’ho sempre detto”.

LEGGI ANCHE

GAZZETTA – “RIPARTIRE O NO? CHE BUFERA”