Il Palermo ha tutto il tempo per costruire la squadra perfetta per centrare la promozione in Serie A, che è il nuovo obiettivo indicato da City Group per la prossima stagione.

Luigi Butera, sulle pagine del Giornale di Sicilia, sottolinea che la società ha fatto chiarezza sugli obiettivi per il prossimo campionato. L’a.d. Gardini ha infatti dichiarato che il Palermo punta al bersaglio grosso e adesso si deve lavorare per costruire la squadra.

“Il d.s. Rinaudo setaccia il mercato già da tempo, seguendo i ‘desiderati0 di Corini, che vuole elementi adatti per la sua idea di calcio. La settimana che si pare dovrebbe essere quella giusta per dare un contro più deciso a situazioni come quelle di Verre e Tutino“, si legge.

Di sicuro c’è il fattore tempo che va sfruttato. Quello che conta è che il 9 luglio, quando il Palermo partirà per il ritiro, Corini abbia a disposizione la squadra già al completo (o quasi).

