Il mercato sta per volgere al termine e il Palermo ha poco tempo per risolvere la questione esuberi. Somma, Crivello e Broh non riescono a trovare una nuova squadra e sono ancora in organico, anche se fuori dalle gerarchie del tecnico Giacomo Filippi.

Come ricordato sulle pagine del Giornale di Sicilia, al Palermo rimane tempo fino a martedì 31 agosto per trovare una sistemazione ai tre giocatori, che altrimenti rischiano di rimanere fuori rosa almeno fino a gennaio. Per i rosanero, attualmente, non ci sono problemi di spazi nella rosa: rimane ancora uno slot disponibile – che potrebbe essere occupato da un nuovo difensore – e quindi non ci sarebbe l’obbligo di mandare Somma, Crivello e Broh in tribuna.

Broh è l’unico ad aver trovato spazio con l’allenatore di Partinico, che l’ha mandato in campo anche durante qualche amichevole pre campionato (come quella ad Enna). Per Somma e Crivello, invece, è improbabile che vengano inseriti nuovamente in squadra: già dal termine della scorso campionato, Filippi li aveva ‘esclusi’ dal progetto tecnico.

