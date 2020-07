“Corsa contro il tempo”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per parlare del Palermo e (oltre che di mercato) della questione stadio, che entra nella settimana decisiva (visto che poi il 29 bisogna presentare la documentazione in ottica iscrizione) e vedrà il sindaco Orlando presente in Consiglio Comunale domani per cercare di risolvere il caso, visto che la tabella di marcia non lascia sconti (LEGGI QUI).

Per Benedetto Giardina, il Palermo è “più dentro che fuori” ma solo questa settimana segnerà “la fine di una telenovela protratta quasi fino al termine fissato dalla Figc, che si avvicina sempre più con una convenzione da firmare”. Al netto di eventuali rotture col Comune, lo stadio del Palermo dovrebbe essere dunque il Barbera, anche per non disperdere attività come il bar store e il museo (Marsala, Enna e Caltanissetta sarebbero soluzioni d’emergenza).







La partita più importante comunque si giocherà appunto domani 21 luglio, quando Orlando sarà presente in Consiglio Comunale su richiesta dei consiglieri dopo le dimissioni dell’assessore D’Agostino, colui che (tra le tante) aveva seguito anche tutta la vicenda stadio. Il canone di partenza è di circa 341 mila euro, ma si ipotizza come compensazione la partecipazione a varie iniziative sociali mentre il club vedrebbe di buon occhio la possibilità di variare il canone di anno in anno. Il Palermo inoltre chiede espressamente che venga reinserita in convenzione la sezione relativa agli spazi pubblicitari, che invece il Comune vorrebbe discutere in seguito.

