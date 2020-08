“Due settimane per convincere Boscaglia”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia che affronta i temi di mercato, l’attesa per il ricorso del Trapani ma soprattutto la questione allenatore per i rosanero, che osservano con attenzione l’evolversi della vicenda tra il tecnico gelese e la Virtus Entella (vicini al divorzio soprattutto per incomprensioni tra allenatore e squadra). Ma se ancora non c’è la lettera di esonero, la situazione è comunque chiara: “Ora tocca al Palermo convincere Boscaglia”.

Lo sottolinea Benedetto Giardina, che ribadisce come tra due settimane il Palermo inizierà il ritiro ed è giunto il momento di “giocarsi tutte le proprie carte” per risolvere le perplessità dell’allenatore. Boscaglia (attualmente in Sicilia in vacanza) vuole due anni di contratto alle stesse cifre previste dal contratto in scadenza nel 2021 con la Virtus Entella. Il Palermo prova a limare le differenze su durata ed opzioni di rinnovo e spera anche in un incentivo all’esodo (o una buonuscita) da parte dell’Entella per agevolare la trattativa sul fronte del compenso.





Il Palermo ha dunque due settimane di tempo per appianare le perplessità prima del ritiro, ma non si chiude la porta alle alternative: anche Caserta (nonostante l’impressione non positiva fatta alla dirigenza) potrebbe tornare rapidamente in corsa. Diana invece sarebbe un’opzione di “emergenza” ma con un facile aggancio: da giocatore era legato al procuratore Tinti, manager con cui Sagramola ha un forte legame sin dai tempi della Lodigiani.

