MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Palermo, è ora di battere un colpo. Contro la Spal si può solo vincere”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per introdurre la doppia pagina sportiva dedicata ai rosanero nel giorno della sfida contro la formazione di Ferrara: per i siciliani un’altra tappa per tenere vive le speranze playoff, per i ferraresi una partita cruciale nella corsa salvezza.

Il quotidiano approfondisce i temi di formazione e riporta le parole dei protagonisti alla vigilia. Oltre alla consueta introduzione al match firmata Carlo Brandaleone, che pone il quesito: “Palermo, ricordi come si vince? La domanda è d’obbligo alla vigilia dell’ennesima occasione per agganciare i play-off e dopo una lunga serie di risultati poco esaltanti”.

Alessandro Arena approfondisce invece il tema Brunori, chiamato a sbloccarsi al “Barbera”: lo stadio di Palermo rischia di diventare sempre più tabù visto che sono appena 5 su 15 le reti segnate dal capitano rosanero in match casalinghi (e l’ultimo gol su azione risale addirittura al mese di Settembre, contro il Genoa).

LEGGI ANCHE

PALERMO – SPAL: LE PROBABILI FORMAZIONI

PALERMO, CON LA SPAL SARÀ BATTAGLIA: LA SCHEDA

PALERMO – SPAL, I CONVOCATI DI CORINI