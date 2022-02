MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Palermo forza 3, Brunori e Giron schiantano la Juve Stabia”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per introdurre la doppia pagina dedicata alla vittoria dei rosanero, in cui trovano spazio commento e pagelle di Carlo Brandaleone e le parole dei protagonisti (riportate da Giovanni Mazzola), oltre alle cronache delle altre due siciliane (Catania e Messina).

Brandaleone cita Troisi: “Il Palermo ricomincia da tre” (dai tre punti e dai tre gol contro la Juve Stabia) e prova a mandare un messaggio di speranza ai tifosi rosanero, “perché solo migliorando la qualità del proprio gioco la squadra di Baldini può inserirsi nella lotta per la B”. Ma avverte: “Questa vittoria non vorrà dire nulla se non troverà continuità e se non insegnerà qualcosa”.

Sempre Brandaleone sottolinea che comunque contro la Juve Stabia qualcosa di diverso nel Palermo si è visto: nella prima mezz’ora (mostrando qualche inserimento e una migliore circolazione della palla) ma anche dopo l’espulsione di Giron, con una fase difensiva che ha rischiato solo nei primi minuti di inferiorità numerica e ha poi retto concedendo solo la rete su rigore di Evacuo.

