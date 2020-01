Il Palermo decide di accodarsi al Savoia per quanto riguarda il cambio d’orario delle partite. La società rosanero, infatti, scenderà in campo contro l’FC Messina alle ore 15, in contemporanea alla sfida dei campani contro la Cittanovese.

Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, scrive che la guerra di nervi tra i due club prosegue da diverse settimane e un nuovo capitolo è iniziato quando il Palermo ha bloccato la vendita dei biglietti per la gara di domenica. I dirigenti rosanero, però, consci della consueta richiesta di spostamento d’orario del Savoia, hanno deciso di non aprire le biglietterie, chiedendo all’FC Messina di slittare l’inizio della partita.

Palermo e Savoia, quindi, domenica giocano allo stesso orario. Sono state cinque le gare in cui le due squadre hanno giocato a orari diversi, anche perché i rosanero, per buona parte della stagione, non hanno dato grande peso alla discrepanza. La polemica si è accesa dopo alcune dichiarazioni del presidente Mazzamauro.

La giustificazione dello spostamento d’orario, dal lato del Savoia, è sempre lo stesso: invogliare i tifosi a riempire lo stadio.

