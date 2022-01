MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Proseguono gli allenamenti del Palermo di Baldini che comincia a disegnare la formazione che potrebbe scendere in campo contro il Catanzaro. Secondo quanto riportato da Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia, il tecnico potrebbe dare spazio soprattutto a chi ha avuto a disposizione.

Brunori è rientrato, ad esempio, solo da un paio di giorni e in pole sembra esserci quindi Soleri che è sempre stato in campo ad imparare dettami e movimenti. Dietro di lui dovrebbero agire Silipo, Luperini e Felici. A centrocampo sono stati schierati Odjer e Dall’Oglio, mentre in difesa Almici, Somma, Lancini e Giron. Assenti sempre in sei: Perrotta, Peretti, Marong, Grotta, Corona e Mauthe.

Nella “seconda squadra” creata da Baldini per l’allenamento, invece, tutti i rientranti in una formazione rimaneggiata che vedeva anche Doda a centrocampo al fianco di De Rose per sopperire alla mancanza di un elemento. Insieme a loro Crivello, Accardi, Buttaro, Marconi, Valente, Floriano, Fella e il già citato Brunori.

