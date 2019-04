Il Palermo a caccia del poker in casa… in attesa di York Capital. Il Giornale di Sicilia, oltre agli ultimi sviluppi relativi all’inchiesta della Procura, dedica un approfondimento alle curiosità statistiche relative ai rosa (alla ricerca di un nuovo assetto vista ala squalifica di Jajalo) e la grande attesa per la firma del fondo York.

PALERMO, EFFETTO YORK CAPITAL: VERSO IL RECORD DI PRESENZE

Come riportato anche da Benedetto Giardina, la giornata di oggi può essere già quella della svolta, visto che lo scambio di documenti è terminato e che si attende la firma entro questo weekend. Tra le parti regna il silenzio assoluto in vista della fumata bianca, le cui modalità sono ormai note (attraverso una società veicolo, visto che per esigenze regolamentari la controllante del club deve essere domiciliata in UE): un accordo che verrà ratificato senza incontri in sede, ma via PEC, chiudendo la fase di traghettamento di Foschi e De Angeli.

Intanto gli uomini di Stellone da oggi si preparano alla sfida contro il Padova, in cui il Palermo punta alla quarta vittoria consecutiva in casa (fatto che non accade da 7 anni: l’ultima vittoria di quel ciclo fu un 5-1 alla Lazio del 2012 – nemmeno Iachini ci era riuscito), in un Barbera che con 3 gare su 5 da giocare potrebbe diventare un fattore per la rincorsa alla Serie A. Ma con quale modulo senza Jajalo? Le soluzioni sono inserire Fiordilino nella mediana a tre oppure ritornare di nuovo al 4-2-4, approfittando di un avversario sulla carta agevole e quasi “spacciato” in chiave salvezza e gestendo la coperta corta a centrocampo.

