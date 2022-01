MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Ripartenza in salita: ora tocca a Baldini cambiare rotta”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per introdurre la doppia pagina sportiva dedicata al Palermo (e alle siciliane di C), introducendo i temi del match, le dichiarazioni della vigilia e le ultime di formazione (con il dubbio Accardi, a riposo nell’ultimo allenamento prima della partenza).

Carlo Brandaleone parla di debutto di Baldini certamente non facile e di un Palermo che chiede un “miracolo” al suo nuovo allenatore: “Una promozione in Serie B avrebbe infatti il valore di un miracolo calcistico. L’inserimento di Damiani e Felici può dare qualcosa di più, ma oggi crediamo che solo se Baldini riuscirà a incidere profondamente nelle teste di tutti i rosa il corso di questa stagione cambierà”.

E Luigi Butera nel suo editoriale del lunedì sottolinea la necessità che anche i giocatori diano di più: “In fondo è come se iniziasse un nuovo campionato. É chiaro che da ora in poi non ci saranno più alibi per nessuno. Tutti dovranno dare qualcosa in più rispetto al recente passato”. Catanzaro sarà già una prima verifica.

