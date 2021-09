MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Quando un allarme suona, è giusto sentirlo e capire cosa sta succedendo“. Inizia così la disamina di Luigi Butera, oggi nel Giornale di Sicilia. Il giornalista esamina i risultati ottenuti dal club di viale del Fante (una vittoria, un pareggio e una sconfitta) e il modulo.

Il 3-4-2-1 o 3-4-1-2 non da più la stessa sicurezza della passata stagione, come dimostrato dai 4 gol presi. E Filippi in base anche alle prestazioni nelle prossime uscite potrebbe anche pensare di cambiare. La difesa a tre non può essere un principio, così come il centrocampo composto da Luperini e De Rose che necessita di un ritocco.

Intanto, dopo un giorno di riposo, la squadra è tornata ad allenarsi e per la sfida di mercoledì in Coppa Italia contro il Monopoli potrebbe essere pronto un turnover con l’inserimento di Massolo, Buttaro, Lancini (squalificato in campionato), Odjer, Valente e Fella, che necessitano di ritrovare la condizione.

Nel quotidiano prosegue l’analisi Benedetto Giardina. “Poche chance e sfruttate male, troppe occasioni concesse e un filtro inesistente in mediana”. La sconfitta col Taranto ha evidenziato grandi lacune che coinvolgono tutte le zone del campo: difesa, centrocampo e attacco.

In mezzo al terreno di gioco Luperini e De Rose, punti di riferimento inamovibili del tecnico, hanno bisogno di aiuto. I due sono imprescindibili, tanto che Dall’Oglio per giocare viene schierato sulla trequarti. Odjer, invece ha timbrato il cartellino solo un minuto in campionato.

In fase difensiva non hanno aiutato neanche le fasce: Giron e Almici si sono dedicati soprattutto alle incursioni lasciando Lancini e Perrotta spesso da soli ad affrontare gli “uno contro uno”. Quando poi il difensore viene espulso, l’unico aiuto per la retroguardia arriva da De Rose. Il modulo quindi non deve essere un dogma e nei prossimi giorni potrebbero esserci novità.

