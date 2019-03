Palermo – York Capital, la trattativa va avanti. Il Giornale di Sicilia fa il punto della situazione sulle trattative per la cessione, che vedono sempre di più il fondo americano interessato in prima e sgonfiarsi le voci che lo accostano alla Sampdoria. Ma all’orizzonte non ci sarebbe una cessione immediata delle quote da parte di Foschi e De Angeli.

Come riportato da Benedetto Giardina, la trattativa con York Capital prosegue, mentre si raffredda sempre di più l’ipotesi che il fondo americano sia interessato alla Sampdoria (con tanto di ennesima smentita di Massimo Ferrero). I contatti con il fondo americano procedono, ma è possibile che nel breve termine venga varata invece una soluzione temporanea.

L’obiettivo della società (riporta il quotidiano) sarebbe infatti saldare parte dei debiti già ad aprile e rasserenare i creditori in vista del finale di stagione: un’operazione con l’obiettivo di preparare il terreno ad un eventuale passaggio di proprietà. Il tutto nella speranza di chiudere la fase delle valutazioni e trovare l’accordo e il closing in tempo per l’iscrizione del campionato. E York Capital resta in prima linea. L’incontro con Lucchesi? Sul fronte Follieri, la porta sembra ormai chiusa.

