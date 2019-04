“L’ultima salita poi via allo sprint per il sorpasso”. Parte dal calendario e dal prossimo ostacolo del Palermo l’analisi del Giornale di Sicilia sul momento dei rosanero, che si preparano ad uno scontro di fuoco prima di dare via ad un’operazione sorpasso che (numeri e nomi alla mano) sembra alla portata.

PALERMO A YORK CAPITAL, ORMAI É FATTA: ANNUNCIO ENTRO APRILE

Nell’analisi di Benedetto Giardina, il riferimento non è solo al numero delle partite (il Lecce ne ha giocata una in più) ma anche alla qualità delle avversarie: prima c’è il Benevento, avversario in grande forma che dopo il ko del Lecce si gioca le ultime chances di agganciare il treno per il secondo posto e con cui ci si gioca anche il vantaggio dello scontro diretto (all’andata finì 0-0).

Ma dopo il tour de force degli scontri diretti, che in caso di vittoria al Vigorito frutterebbe più punti che all’andata, c’è il fattore calendario dalla parte dei rosa: sfide difficili attendono Brescia, Lecce e Benevento, mentre il Palermo avrà esaurito gli scontri diretti e affronterà Spezia e Cittadella ma anche due squadre in lotta salvezza come Livorno e Padova, mentre l’Ascoli (virtualmente in una situazione di limbo in classifica) sarà l’avversario alla penultima giornata, quando riposerà il Lecce.

Una rincorsa in cui ci si affida a Ilija Nestorovski, sempre più amuleto dei rosanero: quando segna lui (11 volte in stagione, 5 nel girone di ritorno) il Palermo non ha mai perso, anzi, ha conquistato 23 punti, con 7 vittorie e due pareggi, quasi sempre con gol pesanti e trovando continuità (solo a novembre non ha trovato la via della rete). Il macedone ha ora agganciato Hernandez nella classifica all time dei marcatori rosanero: l’uruguaiano per segnare 36 gol aveva impiegato 122 partite, Nesto “solo” 94.

LEGGI ANCHE

GAZZETTA – “SEI… PER DUE”: FORMULA SERIE A

MOREO: “CHE ERRORE A PESCARA. A BENEVENTO…”

SERIE B, STANGATA DEL GIUDICE SPORTIVO

LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA