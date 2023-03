MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Dilemmi di formazione per Eugenio Corini che si prepara alla sfida di sabato col Pisa. L’allenatore dovrà fare a meno di Gomes e cerca un sostituto da inserire a centrocampo: l’alternativa dovrebbe essere uno tra Broh e Damiani.

Verre invece torna arruolabile e disponibile per partire dal primo minuto. L’ultima casella è da consegnare a uno tra Saric e Segre (qui le probabili formazioni di Stadionews).

Sul quotidiano spazio anche alle parole di Eugenio Corini in conferenza stampa; si parla poi del capitolo rinnovi (qui la notizia) e dell’organizzazione del club rosa, arrivato alle 7 di oggi in Toscana in vista del match col Pisa.

