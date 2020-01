“Palermo, vietato sbagliare col Marsala”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia, che in attesa del nuovo rinforzo (Roberto Floriano) inizia il proprio girone di ritorno contro gli azzurri tra sentimenti contrastanti, problemi di formazione (vista la probabile assenza di Martin) e un dato statistico: è dal 2015 che i rosa che non vincono la prima partita dell’anno solare (e dal 1950 che non vincono all’avvio di un decennio).

FLORIANO-PALERMO, CI SIAMO: UFFICIALE LA RISOLUZIONE COL BARI

Carlo Brandaleone nella sua introduzione sottolinea: “Il Palermo riparte con l’obbligo di tenere a distanza il Savoia. Perché dopo mezzo campionato è ormai scontato che per il primo posto sarà una partita a due. Il nuovo anno inizia con qualche certezza in meno e con tanti pensieri in più. Sembra un paradosso, ma oggi che è trascorso l’intero girone di andata e che i rosa guidano la classifica con tre punti di vantaggio sulla seconda l’aspettativa di una facile promozione è meno fondata rispetto alla prima partita di campionato a Marsala. Quando un gruppo costruito dal nulla in pochi giorni si affacciava senza alcuna esperienza nella categoria”.

Sul fronte formazione, le sensazioni della vigilia sembrano confermare le parole di Pergolizzi: il francese ieri non ha dato segnali incoraggianti e oggi non dovrebbe essere della partita. Al suo posto Juan Mauri, mentre Felici dovrebbe stringere i denti per comporre il tridente con Ricciardo e Ficarrotta (osservato speciale nel giorno del suo personale derby col Marsala, con cui tanto bene aveva fatto all’andata da convincere il Palermo a prenderlo).

