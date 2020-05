“Pergolizzi aspetta un segnale”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per fare il punto della situazione in casa Palermo sul fronte allenatore, con la società che invece vuole prendere tempo e aspettare l’ufficialità della fine dei campionati e la promozione in C prima di dare il “rompete le righe” e affrontare la questione.

Come riportato da Benedetto Giardina, “il telefono, ancora, non squilla” ed il tecnico (la cui conferma – nonostante il primato sin dalla prima giornata – è tutt’altro che certa) rimane a casa su espressa richiesta del club in questi giorni in cui si svolgono gli allenamenti individuali. Ma intanto la panchina del Palermo ingolosisce molti e i nomi rimbalzano, come quello di Boscaglia (noto al duo Sagramola-Castagnini) ma anche un Nocerino, che Castagnini aveva tentato di riportare a Palermo come giocatore.

Il conto alla rovescia prosegue: la LND dovrebbe fissare per venerdì prossimo il Consiglio di Lega per ratificare la fine dei campionati e i verdetti, ma tutto dipende dal Consiglio Federale che dovrebbe essere convocato per il 20 maggio. In taglio basso, invece, lo spazio amarcord, dedicato alla vittoria beffa sul Crotone nel 1999, vittoria che non bastò per il controsorpasso sulla Fermana.

