Castagnini ancora direttore sportivo del Palermo. A riportare la notizia è Paolo Vannini per il Corriere dello Sport: il suo contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno, ma di fatto sarebbe da considerarsi già rinnovato in vista della prossima stagione, proseguendo dunque il sodalizio in rosanero con l’a.d. Rinaldo Sagramola.

Il quotidiano sottolinea lo stretto legame tra i due dirigenti nato a Brescia e rinforzatosi in Sicilia con il progetto di rinascita del Palermo e che l’anno prossima vedrà quasi certamente i rosanero in Serie C (promozione che però ancora non è ufficiale e non è detto che sia il prossimo Consiglio federale a sancirla).







Per Castagnini si prospetta dunque una nuova estate di lavoro in rosanero in attesa della festa per la C: il ds è rientrato in Sicilia da alcuni giorni dopo essere rientrato in Toscana per un lutto familiare. Una volta terminata la quarantena obbligatoria ed eseguito il tampone di controllo tornerà operativo.

