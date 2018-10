“Puscas rigenerato”. Questo il titolo dell’articolo in evidenza nella pagina sportiva del Giornale di Sicilia, in cui viene riportata la cronaca relativa al primo gol stagionale dell’attaccante rumeno, che si sblocca con l’Under 21 trascinandola alla vittoria, avvicinandola alla qualificazione agli europei e strappando un sorriso anche ai rosa.

PUSCAS, CHE GOL! L’ATTACCANTE SI É SVEGLIATO / VIDEO

Come analizzato da Benedetto Giardina, l’investimento è stato oneroso (3,2 milioni di euro) ma questo gol potrebbe dare nuova energia a lui e al Palermo: “Finora ha dovuto fare i conti con la concorrenza a dir poco spietata (Trajkovski, Nestorovski, Moreo). Manca solo Puscas, il più atteso, ma che oggi si ritrova a dover concorrere e a coesistere con il macedone (insieme dal primo minuto solo contro il Crotone)”. Una convivenza difficile fra Nestorovski e gli altri attaccanti su cui Stellone proverà a lavorare per trovare la formula giusta.

E poi c’è la difesa, che per una volta ha fatto il “miracolo”: se nello scorso campionato i rosa avevano realizzato una lunga serie di clean sheet, quello con il Crotone è solo il secondo zero stagionale alla voce gol subiti ed il primo che è valso i tre punti al Palermo. Un dato che ora impone la ricerca di continuità anche per Alberto Brignoli, messo sul banco degli imputati ad inizio stagione ma poi cresciuto sul piano del rendimento e della solidità.

