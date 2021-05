Il Palermo deve fare i conti con un altro infortunio in attacco: Nicola Rauti sarà fuori per le prossime settimane a causa di un problema al ginocchio destro. “Un sogno sulle spalle di Lucca”, scrive Benedetto Giardina sulle pagine del Giornale di Sicilia. L’altro attaccante classe 2000, infatti, che è rimasto ‘ai box’ contro il Teramo, potrebbe sostituirlo nel prossimo match con la Juve Stabia.

Le condizioni di Rauti sono ancora da valutare, ma l’infortunio lo costringerà a guardare la partita di Castellammare di Stabia dalla tribuna, nonostante sia slittata di una una settimana. Il giocatore di proprietà del Torino potrebbe tornare direttamente per la fase nazionale.





Dipenderà, ovviamente, dai suoi compagni e, specialmente, da Lucca. Il centravanti di Moncalieri ha ricominciato già ad allenarsi con la squadra, ma deve ancora riprendersi un posto in campo: anche Andrea Saraniti è in lotta per un posto da titolare, dopo le buone prestazioni contro Virtus Francavilla e Teramo. Filippi, inoltre, dovrà fare i conti con le vecchie assenze: Odjer è in via di recupero, mentre in difesa Palazzi e Somma non hanno ancora superato gli acciacchi fisici che li ha tenuti fuori nel primo turno dei playoff.

