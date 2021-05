Contro la Juve Stabia non si sa come andrà a finire, ma si può già affermare che la partenza del Palermo ai playoff è già la migliore della sua storia dal punto di vista del risultato: per i rosa la vittoria con il Teramo è la prima con due gol di scarto in qualsiasi partita di playoff o playout, in tutte le categorie.

Che nella propria storia il Palermo si sia spesso giocato male gli spareggi è noto: come riporta Il Giornale di Sicilia, i rosanero persero il doppio confronto playoff con il Savoia nel 1999, e contro Venezia e Frosinone nell’annata della promozione sfumata in A non andarono mai oltre la vittoria con gol di scarto.





L’unico playout giocato evoca invece brutti ricordi: contro la Battipagliese nel 1998 il doppio confronto finì 1 – 0 (e 0 – 0) per i campani.

