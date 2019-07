“La corsa al Palermo non è per nulla ristretta“. Così scrive Benedetto Giardina sulle pagine del Giornale di Sicilia, dove si legge di come siano arrivate ben sette richieste di chiarimenti al Comune a proposito dell’avviso pubblico per scegliere la nuova compagine societaria. La scadenza per presentarle era giorno 18 luglio.

Dario Mirri non è tra coloro che hanno chiesto delucidazioni, così come Massimo Ferrero, che non ha intenzione di mollare nonostante i paletti presenti nel “bando”. Sugli altri nomi, aleggia un velo di mistero.

In corsa c’è Tony Di Piazza e sono concrete le piste che portano all’estero; c’è la cordata asiatica, che entro il week-end deciderà se andare fino in fondo, ma anche quella statunitense, che da giorni ha preso contatti con imprenditori palermitani in vista di un possibile sbarco.

Il 23 luglio alle ore 20 si chiudono i giochi, poi sarà il turno del sindaco Orlando che dovrà scegliere tra i vari progetti presentati, che saranno tanti. Poi si procederà all’iscrizione del Palermo in sovrannumero in Serie D.

