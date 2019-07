Sono sette le richieste di chiarimenti pervenute al Comune a proposito dell’avviso pubblico per individuare la nuova compagine societaria del Palermo. Il termine ultimo per chiedere delucidazioni era giorno 18 luglio.

Non è scritto da nessuna parte che queste richieste di chiarimenti si trasformino in manifestazioni d’interesse concrete, ma già si può capire che sono tanti a volere il club rosa e che sul tavolo del sindaco Orlando arriveranno tanti progetti tra cui scegliere.

Secondo quanto riportato da Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia, Dario Mirri non sarebbe tra quelli ad aver chiesto chiarimenti, così come Massimo Ferrero. Per prendere il Palermo, però, si sta giocando una partita a poker, e come riportato anche dalla Gazzetta dello Sport, nessuno vuole scoprire le sue carte troppo presto.

Sui nomi degli interessati è mistero. Ci sono cordate estere, c’è Tony Di Piazza che più volte (specialmente su Facebook) ha manifestato il suo interesse a partecipare, c’è il duo Mirri – Sagramola, Ferrero non molla… insomma, il Palermo fa gola a tanti ma nessuno vuole dare vantaggi, le PEC arriveranno in Comune il giorno della scadenza.

Scadenza che è fissata per giorno 23 luglio alle ore 20. Poi la palla passerà al sindaco Orlando e al dottor Guarnotta, che dovranno valutare i vari progetti. La decisione finale, poi, come più volte dichiarato, è del primo cittadino, e da lì ripartirà il nuovo Palermo.

