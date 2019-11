“Vernazza, il mito che vive ancora nel cuore dei tifosi”, questo il titolo dell’articolo con cui Carlo Brandaleone sul Giornale di Sicilia ha voluto ricordare Santiago Vernazza a due anni dalla sua scomparsa, il 13 novembre del 2017.

Vernazza, detto “Ghito”, è stato l’eroe dei tifosi rosanero degli anni Cinquanta e Sessanta. Godeva di grande popolarità, vinse quattro volte il titolo nazionale con il River Plate e la Coppa America del 1953 con l’Argentina.

Arrivo in rosanero nel 1957, all’apice della carriera, restando per tre anni e mezzo e “incantando” la Favorita con 54 gol e grandi giocate prima di essere ceduto al Milan per la cifra di 100 milioni di lire.

Sul Giornale di Sicilia, spazio anche alla conferenza stampa di Crivello, alla stangata del giudice sportivo per Ficarrotta, oltre all’intervista al doppio ex di Palermo e Palmese, Fausto Silipo. Oggi i rosanero sfideranno in amichevole l’ASD Medici Trinacria.

