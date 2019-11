Il doppio ex di Palmese e Palermo, Fausto Silipo, parla al Giornale di Sicilia della prossima sfida dei rosanero contro i calabresi: “Non penso che per il Palermo ci siano problemi. La sconfitta con il Savoia ci può stare, l’importante è dimostrare di potersi rialzare. Il Palermo è comunque destinato a un solo traguardo e i risultati parlano chiaro così come per la Palmese”.

Silipo ricorda l’esperienza a Palmi: “Il Palermo troverà un ambiente molto caldo. Ho un ottimo ricordo della piazza, è stato il mio primo anno da allenatore e stavamo per vincere il campionato. É una cittadina di mare e un posto fantastico e in passato hanno avuto buoni giocatori e allenatori, oltre che dirigenti”.

Sulle ristrette dimensioni del campo: “Il Palermo dovrà lottare contro chiunque, nessuno regalerà nulla. Alla fine penso prevarrà la loro qualità rispetto a queste insidie anche se sicuramente non bisogna snobbare l’avversario. Ma non penso che i rosa abbiano bisogno di queste raccomandazioni…”.

