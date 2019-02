“York Capital al lavoro, ma in corsa c’è anche il gruppo di Sagramola”. Questo uno dei titoli del Giornale di Sicilia, che nella propria pagina sportiva dedica ampio risalto alla vittoria del Palermo a Perugia ma anche agli ultimi sviluppi societari. In tal senso il fondo York Capital continua a lavorare, ma all’orizzonte si presenta un possibile sfidante.

Come riportato da Benedetto Giardina, si tratta di un altro gruppo (ancora non meglio identificato) rappresentato dall’ex ad rosanero Rinaldo Sagramola che è giunto in Sicilia da qualche giorno e si è presentato anche nella sede del club, sebbene in realtà la cordata da lui rappresentata non abbia ancora formulato una vera offerta d’acquisto. Sagramola era già stato “avvistato” in aprile, poco dopo il no al fallimento, per conto di altri potenziali acquirenti (adesso non più in corsa).

Nel frattempo l’apertura di Sport Capital Group a York Capital (che parla direttamente con John Treacy) è forte e concreta, con il fondo americano che nelle ultime ore ha avuto accesso al quadro completo dei conti e della situazione societaria per accelerare le proprie analisi, in vista della formulazione della propria offerta. L’obiettivo (al di là di possibili frizioni sul corrispettivo da versare alla proprietà) è infatti chiudere l’affare entro la scadenza del 16 febbraio e pagare in tempo stipendi e contributi per scongiurare il -4 in classifica.

