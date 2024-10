Gomes: “Gara difficile, dobbiamo trovare continuità. Vincere in casa è fondamentale”

“E’ stata una partita difficile, per me nel secondo tempo abbiamo creato molto di più“. Questa l’opinione di Claudio Gomes dopo la sconfitta con la Salernitana. Il centrocampista, tra i migliori, ha espresso i suoi pensieri nel post partita.

“Siamo stati molto pericolosi, dobbiamo solamente lavorare. Abbiamo 15 giorni per riprenderci e andare a Modena a fare una grande partita. E’ vero che dobbiamo trovare continuità, sono d’accordo con Dionisi”.

“Tutti pensiamo la stessa cosa, è importante vincere in casa. Dobbiamo solo lavorare ed essere pronti per la prossima fuori casa. La prossima al Barbera dobbiamo essere più cattivi e giocare per vincere”, conclude.

