Dionisi: “Non siamo lucidi dopo le vittorie, dovremmo alzare le ambizioni. Sui fischi…”

Prima vittoria in trasferta per la Salernitana che batte il Palermo al “Barbera”, luogo in cui non sa più ottenere il successo. Dionisi, nel post gara, ha notato “diversi errori tecnici nel primo tempo“.

“Siamo arrivati secondi su alcuni palloni, non mi è piaciuto – spiega -. Nel secondo, invece, si è giocato a una metà campo sola, è mancato solo il gol. Non dovevamo incassare la rete, non è neanche un tiro in porta. Questa partita non ci vede soddisfatti né nel risultato né nella prestazione legata alla prima frazione”.

Il tecnico prosegue analizzando le parole di Martusciello. “Noi non abbiamo sbagliato per il campo, potrebbe aver ragione, magari l’ha costatato. Creerei un alibi che non esiste. La nostra qualità è stata più bassa nel primo tempo, si è alzata nel secondo”.

Poi, i singoli con Gomes che “è stato uno dei più positivi. Ci ha permesso di essere propositivi con le mezzali. Per me ha fatto una buona partita. L’ordine lo dobbiamo avere tutti, oggi nel primo tempo non c’è stato. La squadra dovrebbe dimostrarlo sempre. Non possiamo partire con disordine ogni volta: dopo una vittoria in trasferta potremmo alzare le nostre ambizioni“.

“Se non c’è continuità in campo viene fuori che prendi un “gol-non gol”. Ho la sensazione che non siamo lucidi dopo una vittoria. Segre e Le Douaron? La squadra andava a giri bassi. Jacopo era ammonito, la Salernitana è una squadra esperta, non potevamo rischiare di rimanere in 10. Per quanto riguarda Jeremy mi sembrava il caso di non bruciare uno slot per i cambi. Non devo difenderlo, ha bisogno di un po’ di tempo”.

Infine, i fischi. “A volte lo sprono negativo serve. Durante la partita il sostegno è stato massimo, alla fine ci sta che la gente faccia capire che non è soddisfatta. Credetemi, neanche noi lo siamo. Sono tre partite che giochiamo in casa e non vinciamo. La vittoria arriverà quando non penseremo più a questa cosa”.

“La situazione più pericolosa l’abbiamo creata noi nel primo tempo con Segre, ma non recrimino gli errori. Brunori non ha tratto beneficio da una costruzione poco pulita. Non abbiamo sofferto granché la Salernitana, siamo stati imprecisi nelle ripartenze da recuperi alti”, conclude.

