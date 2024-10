Martusciello: “Non è stata la miglior partita. Palermo penalizzato dal campo”

Giovanni Martusciello commenta con soddisfazione la bella vittoria della ‘sua’ Salernitana sul campo del Palermo. Il tecnico interviene in conferenza stampa e loda la squadra, che ha fatto una buonissima prestazione al “Barbera”.

“Voglio ringraziare tutti i tifosi che sono venuti da Salerno. Un ringraziamento speciale anche a Kallon, l’ho tolto per esigenze tattiche. Tante volte mi soffermo a ragionare su come proporre calcio, c’è bisogno di tempo per assimilare e capire. Se ci si sofferma al risultato io non sono d’accordo che questa è la migliore prestazione della Salernitana. Il Palermo è una signora squadra; ha una grandissima difficoltà, cioè il terreno di gioco. Una squadra come il Palermo, strutturata per giocare palla a terra, è costretta a lanciare perché il campo di gioco non è idoneo“.

“Amatucci è un ragazzo straordinario per personalità. Non a caso riconquista tanti palloni, è un faticatore. Se funziona bene la squadra lui emerge alla grande. Simy è l’usato sicuro. È professionale, l’ho visto bene, ci ho parlato anche quando non giocava. Si è sempre creato un certo dialogo e confronto tra noi. Ci prendiamo le prestazioni positive di tutta la squadra“.

