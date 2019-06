Siparietto social tra i due calciatori dell’Atalanta, Alejandro “El Papu” Gomez e Josip Ilicic. Il Papu ha postato sulla propria pagina Instagram un video risalente al derby tra Palermo e Catania del 2010-2011 (quando indossava la maglia rossoazzurra) non nascondendo la propria nostalgia: “Derby di Sicilia, troppi ricordi. Due grandissime squadre”.

Quella gara in particolare, terminò 3-1 per i rosanero con la tripletta di Javier Pastore. E l’ex rosanero Ilicic, infatti, non ha perso tempo per rinfrescare la memoria del proprio compagno: “Alla fine, se non sbaglio hai perso pure questo derby…”.

Ecco il post del Papu:

LEGGI ANCHE

ROSSI E FOSCHI AI TITOLI DI COSA: CON IL DS VICINI ALLA ROTTURA

PERINETTI: “AUSTERITY PALERMO? L’APPROCCIO È GIUSTO”

PALERMO, VICINA LA CESSIONE A TITOLO DEFINITIVO DI POSAVEC