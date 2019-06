Parla Niklas Gunnarsson. Il difensore norvegese è forse l’unico lascito del passaggio inglese al Palermo anche se ancora non ha trovato spazio in campo. Intervistato dal tabloid ‘Verdens Gang’, il giocatore ha parlato del suo periodo in Sicilia e del futuro.

“Il calcio è tutto per i siciliani, è una questione di vita o di morte – afferma – . Quando sono arrivato, eravamo primi in classifica ed eravamo i favoriti per la promozione diretta in Serie A, poi sono successe tante cose. Si è parlato molto di cessione della società, si sono succeduti diversi presidenti e cose del genere. Tutto questo ha creato incertezza“.

“Ora abbiamo un nuovo presidente – continua – si tratta di una proprietà seria che ha un progetto per il futuro, vogliono riportare il club in Serie A entro uno/tre anni. Sarà interessante vedere cosa accadrà”.

Gunnarsson fa un bilancio della sua esperienza a Palermo: “In città c’è un bel clima e il cibo è fantastico, ma la gente probabilmente pensa che la vita di un calciatore sia più affascinante di quello che realmente è. Non hai l’opportunità di andare in spiaggia e vivere da turista: ci alleniamo alle cinque del pomeriggio e trascorro la maggior parte del tempo a casa. Faccio colazione, pranzo e poi vado all’allenamento, dopo torno a casa. Questo è quello che faccio”.

Sul futuro, dice: “Sono incredibilmente motivato. Tornerò a luglio, darò il massimo in allenamento e vedrò se avrò l’opportunità di diventare una pedina importante. La lingua è un ostacolo, spetta a me imparare velocemente l’italiano. Devo adattarmi a loro, non sono loro quelli che devono adattarsi a me. Non vedo l’ora di giocare ad alto livello andando avanti, sogno anche una convocazione in Nazionale“.

