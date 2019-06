Il Palermo ha annunciato ufficialmente le date del ritiro estivo 2019 (con doppia location) ma anche le date e le avversarie dei rosanero nelle amichevoli di preparazione in vista della nuova stagione. Tre sfide amichevoli in Trentino devono essere ancora programmate, ma si conoscono già due avversarie di peso in altrettante sfide.

RITIRO ESTIVO: ECCO LE DATE E LE LOCALITA’ SCELTE DAI ROSANERO

I rosanero disputeranno un’amichevole di “spessore” al termine di ogni fase della preparazione: la prima sarà infatti in casa della Spal e si disputerà al termine della fase in altura a San Lorenzo Dorsino, il 27 luglio; sarà anche sulla carta la più impegnativa delle due, trattandosi di una formazione di Serie A.

La seconda sfida amichevole si disputerà invece prima del ritorno in Sicilia della squadra: la partita si giocherà infatti in casa dell’Ascoli, il 4 agosto, dopo alcuni giorni di preparazione svolti a Sarnano (MC) nelle Marche come seconda e ultima fase del ritiro. Poi sarà tempo di tornare a Palermo in vista dell’esordio in Coppa Italia.

Il riepilogo:

Spal – Palermo: 27 luglio

Ascoli – Palermo: 4 agosto

(NOTA: Altre tre amichevoli in Trentino saranno definite successivamente)

