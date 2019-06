Il Palermo ha ufficializzato le date della preparazione estiva. Dopo i test a Boccadifalco, i rosanero svolgeranno la prima fase del ritiro a San Lorenzo Dorsino (Trentino) fino al 27 luglio, prima di spostarsi nelle Marche a Sarnano. Il ritiro si concluderà il 4 agosto con un test amichevole in casa dell’Ascoli.

PALERMO, LUCCHESI: "TUTTO SUL MERCATO. RAJKOVIC…"

Ecco il comunicato: “Avrà inizio il prossimo 10 luglio la nuova stagione sportiva del Palermo Calcio. Fino al 13 luglio la squadra allenata da Pasquale Marino svolgerà test atletici e visite mediche al “Tenente Onorato” di Boccadifalco, prima del trasferimento in Trentino con volo charter in programma il 14 luglio.

I rosanero sosterranno la prima fase del ritiro a San Lorenzo Dorsino (TN), che terminerà il 27 luglio con una gara amichevole in casa della Spal. Nel corso della preparazione in Trentino la squadra disputerà tre gare amichevoli che verranno definite e comunicate successivamente.

Dopo alcuni giorni di riposo, il 30 luglio il Palermo si ritroverà nelle Marche a Sarnano (MC) per la seconda fase del ritiro pre campionato, che si concluderà il 4 agosto con un test amichevole in casa dell’Ascoli. Dopo la gara contro la formazione marchigiana, i rosanero proseguiranno la preparazione a Palermo in vista dell’esordio in Coppa Italia.

L’organizzazione del ritiro pre campionato dei rosanero è gestita in collaborazione con MSE Group“.

