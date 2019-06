Il Palermo fa piazza pulita e non solo sul fronte giocatori. Il nuovo corso del club rosanero si prepara ad una rivoluzione totale anche sul fronte dei vari staff, da quello medico al settore giovanile passando ovviamente dal team alle dipendenze di Pasquale Marino, nel quale non dovrebbe figurare neanche Vincenzo Sicignano.

GDS – IL PALERMO VENDE MA SENZA SCONTI. FOSCHI E VALOTI “RESISTONO”

Come riportato dal Giornale di Sicilia, sono stati definiti i ruoli del vice (Massimo Mezzini) e del preparatore atletico (Mauro Franzetti), mentre l’attuale preparatore dei portieri non rinnoverà il contratto. Non è ancora chiaro però chi prenderà il posto dell’ex portiere palermitano visto che Catello Senatore, storico collaboratore di Marino, non dovrebbe seguirlo in Sicilia.

Per stessa ammissione di Lucchesi e Marino, potrebbe non fare parte dello staff di Marino anche Totò Di Natale, che nella scorsa stagione è stato suo collaboratore: il tecnico tiene sempre aperto uno spiraglio, ma l’ex attaccante vorrebbe non allontanarsi dalla famiglia che vive ad Empoli. Le prime caselle dello staff si vanno però componendo, poi toccherà completare il quadro relativo alla rosa in vista del ritiro, con pochi punti fermi, i rientri dai prestiti dai valutari e giocatori come Brignoli, Puscas e Murawski gli unici per i quali si tenterà di fare un sacrificio.

LEGGI ANCHE

PALERMO, IL PROGRAMMA DELLE AMICHEVOLI ESTIVE: DATE E AVVERSARIE

RITIRO ESTIVO: ECCO LE DATE E LE LOCALITA’ SCELTE DAI ROSANERO

SORPRESA TACOPINA: LUPO E TEDINO A UN PASSO DAL VENEZIA

PALERMO, LUCCHESI: “TUTTO SUL MERCATO. RAJKOVIC…”