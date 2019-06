“È il momento del… fuori tutto”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per introdurre i temi del calciomercato in casa Palermo, con il club e Fabrizio Lucchesi pronti ad iniziare una vera e propria rivoluzione e ricostruzione a livello di squadra e nei vari staff.

Come riportato da Benedetto Giardina, si riparte di fatto dalle “macerie”: solo tre dovrebbero essere i superstiti della formazione tipo della stagione appena conclusa (tra cui Brignoli e Moreo), con pochi punti fermi e i giocatori più onerosi a livello contrattuale (Nestorovski, Trajkovski, Rispoli, Rajkovic su tutti) con la valigia in mano; anche Bellusci non rientrerebbe negli standard imposti dal nuovo corso rosanero.

Lucchesi non intende ridimensionare gli obiettivi (“sarà un Palermo ambizioso”) e non intende fare sconti sul mercato, ma ammette che con diversi giocatori in scadenza l’accordo per il rinnovo non si è nemmeno cercato e che la rivoluzione non sarà legata solo alla squadra: a lasciare sarà tutto lo staff medico fguidato dal dott. Francavilla e i vertici del settore giovanile, con l’addio annunciato di Sandro Porchia (responsabile da due anni) mentre Giuseppe Scurto non rinnoverà il contratto da allenatore della Primavera.

A “resistere” invece sono Rino Foschi e Aladino Valoti: entrambi hanno contratto (un milione lordo complessivo) e dopo la “battaglia persa” da Lucchesi, lo stallo continua. Se infatti per Valoti è in programma un incontro al fine di trovare un accordo e permettere al dirigente di trovare una nuova sistemazione, la posizione di Foschi (che sarebbe formalmente in carica come ds) resta congelata tra il licenziamento e l’esonero, senza che nessuna delle due opzioni venga presa in considerazione. Foschi non intende risolvere il contratto e la società non intende inserire un nuovo direttore sportivo, le cui responsabilità saranno assunte di fatto da Lucchesi.

