Il Trapani come traino per il calcio siciliano. Giorgio Heller non nasconde le ambizioni del nuovo corso del club granata, passato in pochi giorni dal rischio di non iscriversi all’essere diventato l’esponente di vertice del calcio siciliano.

Nel giorno della presentazione del dg Mangiarano, il presidente rilancia le ambizioni del nuovo Trapani: “Quello di oggi è un nuovo passo per noi e per la città; in noi si sta rafforzando l’orgoglio e la responsabilità di ritrovarci in pochi giorni ad essere l’unica realtà a rappresentare la Sicilia nel calcio che conta. Chiedo il supporto delle istituzioni siciliane, perché attraverso l’esperienza della serie B tutto il sistema calcistico siciliano ne abbia beneficio. E’ un sentimento che stiamo coltivando in tutte le nostre azioni”.

E sugli obiettivi della società granata per la prossima stagione, Heller (affiancato da Lorenzo Petroni) dà una risposta realista e una… scaramantica: “L’obiettivo minimo è la salvezza, del massimo non voglio nemmeno parlare…. ma avrete compreso. L’obiettivo deve essere quello di avere di nuovo delle squadre siciliane in serie A, come in passato lo sono state Palermo e Catania. L’auspicio è che il Trapani faccia da traino e da spinta per far tornare tutto il sistema calcio siciliano ai massimi livelli”.

