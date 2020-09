Ora è ufficiale: gli stadi italiani riaprano al pubblico fino a un massimo di 1000 spettatori. La decisione arriva al termine del vertice tra i ministri Spadafora, Speranza e Boccia e il presidente della conferenza delle Regioni Bonaccini. La misura sarà valida da domani fino al 7 ottobre.

Il provvedimento nell’immediato riguarda però solo la Serie A: l’obiettivo è quello di estenderlo anche a Serie B e Serie C (che però sarà oggetto di confronto solo da lunedì). I club dovranno far osservare il distanziamento agli spettatori, l’obbligo di utilizzare le mascherine e il controllo della temperatura con termoscanner.





Il provvedimento del governo nazionale supera le ordinanze di Emilia Romagna, Veneto e Lombardia che avevano già deliberato per l’apertura degli impianti sportivi sui rispettivi territori regionali (e anche altre regioni si erano dette pronte a tale provvedimento qualora Roma non intervenisse in tempi rapidi), ma nei prossimi giorni dovrebbe essere ulteriormente implementato.

