Regione Siciliana pronta ad emanare una propria ordinanza per riaprire gli stadi. É quanto conferma il presidente della Regione, Nello Musumeci, con una dichiarazione in vista dell’inizio dei campionati in risposta agli annunci del ministro dello Sport Spadafora.

Musumeci ribadisce la linea della Sicilia (uguale a quella di altre regioni): “Siamo ancora in attesa da parte del Governo centrale dell’annunciato provvedimento relativo agli accessi del pubblico negli stadi. Se a Roma non si dovesse provvedere in tempo utile, allora anche la Sicilia, in linea con le altre Regioni, procederà ad emanare una propria ordinanza”.

