Ilicic: “Dopo la pausa Covid ho sofferto troppo, non ero più lo stesso”

Josip Ilicic, ex calciatore di Palermo e Atalanta tra le altre, ha rilasciato un’intervista ad AS dove ha raccontato la sua sofferenza nel 2020 durante la pandemia.

“Dopo la pausa Covid ho sofferto troppo. Non ero più lo stesso e sentivo in cuor mio che era arrivato il momento di dire basta. Avevo promesso di tornare a giocare per il Maribor e l’ho fatto”, afferma.

Ilicic ha deciso di lasciare Bergamo e l’Atalanta per fare ritorno dalla sua famiglia: “Non ne potevo più. Se non stai bene mentalmente, non puoi durare fisicamente. Dopo un mese ho chiesto al club di andare via, soffrivo troppo senza la mia famiglia. Una volta arrivato lì ho capito che era quello di cui avevo bisogno e che il calcio non faceva più per me”.





L’ex fantasista ha vestito la maglia del Palermo per tre stagioni, collezionando 98 presenze e mettendo a referto 20 gol. Per lui poi è stata memorabile l’esperienza all’Atalanta, dove ha trascinato la squadra per diversi anni.

