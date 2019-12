Sentenza di non luogo a procedere per avvenuta prescrizione nei confronti dell’attuale presidente della SSD Palermo Dario Mirri e per altri 8 indagati nella tranche dell’inchiesta “Grandi Eventi” trasferita da Palermo a Catania. A riportare la notizia è il Giornale di Sicilia.

La vicenda riguarda il presunto pilotaggio degli appalti di pubblicità e comunicazione in occasione di alcuni eventi di grande rilievo nazionale in Sicilia tra il 2010 e il 2011. Il Gup Luigi Barone ha deciso il non luogo a procedere dopo l’avvenuta prescrizione dichiarata dal Pm Fabio Saponara per le accuse (a vario titolo) di truffa, turbativa d’ asta e turbata libertà degli incanti.

Tra i nove indagati (imprenditori e impiegati della Regione Siciliana) c’è anche il manager della comunicazione Faustino Giacchetto, che è stato già condannato in primo grado a Palermo in altri due filoni della stessa vicenda e al quale era contestato un caso di corruzione che ha fatto radicare la competenza a Catania: tale accusa è finita in prescrizione.

LEGGI ANCHE

BIGLIETTI AL COMUNE? LA POSIZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SAVOIA: SOLO FORTUNA?

MARSALA: LE PAROLE DI COTTONE

ACIREALE, SAVANAROLA: “SPERO CHE IL SAVOIA VINCA IL CAMPIONATO”