Sabato 23 marzo allo stadio Friuli di Udine, l’Italia di Roberto Mancini torna in campo e contro la Finlandia inizia il proprio cammino nelle qualificazioni ad Euro 2020. E in vista c’è un’Italia giovane, tecnica e a tratti inedita.

Chi sogna un esordio in azzurro è Zaniolo, attaccante di proprietà della Roma che ha conquistato in questa stagione i tifosi giallorossi e non solo. In settimana il commissario tecnico ha espresso parole d’elogio per il talento italiano che, assieme a Chiesa (acciaccato negli ultimi giorni), Lorenzo Pellegrini e Nicolò Barella rappresentano il futuro azzurro.

In porta andrà Donnarumma, portiere del Milan che ha vissuto un ottimo girone di ritorno coi rossoneri. La difesa a quattro sarà composta in mezzo da Chiellini, Bonucci, mentre sull’out di sinistra si giocano un posto Florenzi e Spinazzola. A centrocampo Mancini schiererà uomini di qualità come Jorginho, Verratti e Barella. In attacco salgono le quotazioni di Quagliarella al centro del tridente offensivo, con Bernardeschi ed e uno tra Politano ed El Shaarawy sugli esterni.

PROBABILI FORMAZIONI:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma, Florenzi, Chiellini, Bonucci, Biraghi, Verratti, Jorginho, Barella, Bernardeschi, Quagliarella, Politano

FINLANDIA (4-4-2): Hradecky; Granlund, Pirinen, Väisänen, Toivio; Kamara, Lassi, Jensen, Sparv: Pukki, Lod

