Finisce 2-2 l’amichevole tra Italia e Belgio Under 21. Gli Azzurrini passano in vantaggio al 25′ con Cherubini, ma la risposta degli ospiti è immediata: due minuti più tardi Mirisola firma l’1-1. Il Belgio trova così il pareggio prima dell’intervallo, in una prima frazione caratterizzata da ritmi vivaci e occasioni da entrambe le parti.

Nella ripresa sono ancora i belgi a colpire con Mirisola, che al 52′ completa la doppietta personale e porta avanti i suoi. L’Italia è chiamata a reagire e cerca con insistenza la rete del pareggio, senza però riuscire a trovare subito lo spazio giusto. Quando la sconfitta sembra ormai vicina, all’88’ arriva l’episodio decisivo: Ekhator si presenta dal dischetto e trasforma il calcio di rigore che vale il definitivo 2-2.





Un pareggio maturato nel finale che consente all’Italia di evitare la sconfitta. Gli Azzurrini chiudono così il test internazionale con un risultato che offre indicazioni utili in vista dei prossimi impegni. Due buone prove per Silvio Baldini, che chiude imbattuto due amichevoli di prestigio e tutto il 2026.