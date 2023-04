MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

È il giorno della festa per il Catania. La squadra di Ferraro affronta il Santa Maria Cilento (calcio d’inizio alle ore 20.30) nell’ultima gara casalinga in stagione e i catanesi non vogliono perdersi una serata storica.

Sul quotidiano ‘La Sicilia’ si legge che “sarà una notte memorabile. Cancellerà, in parte, i cattivi pensieri, i ricordi di crisi economiche e fallimenti. Ridarà ai tifosi del Catania l’orgoglio nato e sviluppatosi lungo tutta la stagione: un senso di appartenenza che ha nuove origini e solide basi”. Al ‘Massimino’ sono previsti 20 mila spettatori.

Il gruppo Pelligra “ha spazzato ogni titubanza permettendo al calcio cittadino di tornare in C”. In queste ore lo stesso presidente sta riflettendo e calcolando le spese che occorrono per primeggiare anche in C, campionato del tutto diverso rispetto a quello attuale.

