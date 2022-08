MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Gregorio Luperini ormai è in procinto di lasciare la Sicilia e il Palermo. Oggi il centrocampista è stato visto uscire dallo stadio poco prima della conferenza stampa di Eugenio Corini.

L’ex Trapani è apparso alquanto commosso in viso e ha sfruttato il momento per rispondere con affetto a un supporter che lo attendeva nel piazzale. “Mi spiace che te ne vai”, esclama il tifoso. “Anche a me”, ha risposto il centrocampista (video in basso).

Luperini ha poi raccolto i suoi oggetti personali e il borsone all’interno della struttura prima di uscire per ricevere l’abbraccio degli ormai ex tifosi. Oltre a scattare le ultime foto con loro. Infine, i ringraziamenti per l’avventura in rosanero (altro video in basso).

Sul giocatore si è espresso anche Corini in conferenza stampa: “Luperini? La società mi ha avvisato ieri di una trattativa indirizzata. E’ stato un grande protagonista l’anno scorso, una grande intuizione di mister Baldini. E’ giusto che abbia ottenuto di andarsi a giocare la sua carriera da un’altra parte. Se dovesse essere ufficializzato, gli augurerò il meglio“.