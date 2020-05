Arturo Diaconale torna all’attacco. Principale esponente insieme alla Lazio e al presidente Lotito di coloro che volevano riprendere il prima possibile il campionato, ha contestato le polemiche ricevute dal patron biancazzurro.

“Che ci sia una certa volontà, da parte di qualcuno, di depotenziare e mettere in condizioni difficili Lotito, è un dato difficilmente contestabile – afferma Diaconale -. Non credo alla santità delle persone, ognuno è responsabile delle proprie azioni. Sicuramente, che ci sia l’intenzione di fargliela pagare, è un dato di fatto oggettivo. Cairo ha una grande potenza, anche gli Agnelli, Lotito vuole giocare ad armi pari in un sistema in cui c’è una sproporzione di armi.







Il giornalista ha poi aggiunto: “Il suo attivismo è un modo per avere qualche garanzia rispetto a questa grande disparità. Si vuol far pagare a Lotito questa pretesa di giocare ad armi pari, questa è la mia impressione”.

